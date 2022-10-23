برلماني يشيد بكلمة السيسي في المؤتمر الاقتصادي: إرادة سياسية جادة للإصلاح

أكد النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أنَّ المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، يأتي في توقيت بالغ الأهمية وسط خضم الأوضاع العالمية الراهنة، والتي تستلزم وضع السياسات والتدابير الناجزة لتحجيم الآثار السلبية لتداعياتها على المواطن ومسيرة التنمية.

يجب وضع سياسات تزيد من فرص استثمار قدراتنا الاقتصادية

ولفت عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية، في بيان له إلى أنَّه «يجب وضع سياسات تزيد من فرص استثمار ما لدينا من قدرات اقتصادية كامنة بتعزيز أدواتها التنافسية نحو مستقبل واعد للاقتصاد المصري، كما أنه يمثل منصة هامة للتوافق حول آليات العبور من تحديات المرحلة الراهنة بخطوة استباقية في تبادل الآراء المختلفة بمبادرات عمليه تفتح آفاق جديدة».

وأضاف «العسال» أنَّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي، اتسمت بالشفافية والمكاشفة المعهودة له في الوقوف على المشكلات وتوضيح ما لدينا من معوقات وتحديات وما تتطلبه من حلول جذرية، كما أنها عكست الانفتاح على جميع الرؤى بما يخدم صالح الوطن، والإرادة الجادة في التجاوب مع ما سينتهي إليه جلسات المؤتمر والحرص على تحقيقها بتأكيده أن الطريق يتسع للجميع، وأن مخرجات المؤتمر الاقتصادي تمثل الدعائم والركائز لمسار الإصلاح، وما ستسهم فيه من تحقيق أكبر للنجاح ومدى ارتباطها بالبيئة السياسية والاجتماعية والثقافية.

المؤتمر الاقتصادي محطة فارقة في تنمية قطاع السياحة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنَّ المؤتمر الاقتصادي سيكون محطة فارقة في تنمية قطاع السياحة، والتي تمثل أهمية قصوى للاقتصاد المصري، لما لها من دور في جلب العملات الأجنبية ومضاعفة الدخل القومي للبلاد، وبحث آليات ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، فضلًا عن وضع خطط تزيد من الترويج السياحي لمصر بجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها، وذلك من خلال الجلسة المخصصة تحت عنوان «خريطة طريق للوصول إلى 30 مليون سائح» والتي ستسعى لإلقاء الضوء على عناصر القوة بالقطاع لتعظيم الاستفادة منه.

وأكّد «العسال» أهمية دراسة جميع الأسواق المستهدفة والفئات العمرية وطبيعة السائح الذي يفضل زيارة مصر، وبحث المتغيرات السياحية في سوق السياحة العالمي والاطلاع على البرامج السياحية المستحدثة واحتياجات السائح، وفقا للأوضاع العالمية الراهنة حتى نتمكن من تحسين تجربة السائح وزيادة عائدات القطاع، واستعادة مصر لنصيبها العادل من كعكة السياحة العالمية، نظرًا للمقومات المتميزة التي تتمتع بها ولا توجد في مقاصد سياحية عالمية أخرى، مطالبًا بضرورة تبني استراتيجيات لتطوير السياحة المتخصصة وحل مشاكل الفنادق المتعثرة واستكمال خطى تطوير المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية.