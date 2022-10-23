محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد الأزهر ويوجه بتيسير عمل القوافل الدعوية

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو الببيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وفد قافلة الأزهر الشريف الدعوية القادمة من مجمع البحوث الإسلامية إلى محافظة كفر الشيخ، والمتجهة إلى القرى التابعة لمراكز الحامول، وبلطيم، وبرج البرلس، بالمحافظة، ضمن لقاءاتهم بالمؤسسات الحكومية بالمحافظة.

جاء ذلك، بحضور الدكتور عادل عبدالصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، وأحمد النادى مدير الدعوة، وأعضاء القافلة المشايخ محمد أحمد نصر، وأحمد مصطفى، وعبد الله عبد الرحمن، وأحمد السيد، وأحمد عبد الله، ومحمود محمد، وعبد العزيز شعبان، وعماد عبد الحليم.

تقديم كل سبل الدعم للقافلة

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتيسير عمل القافلة، وتقديم كل سُبل الدعم لهم، وتعاون كافة الجهات المعنية في ذلك، لتحقق القافلة الهدف منها من إقامة ندوات توعوية بكافة أرجاء مديريات ومؤسسات المحافظة، من مديريات الشباب والرياضة، والمراكز الثقافية، ومديرية الأوقاف وإدارتها، وغيرها من كافة المؤسسات الخدمية بالمحافظة، وبالمراكز والمدن والتي ستتواجد بها.

تصحيح المفاهيم المغلوطة

كما قدم المحافظ، الشكر للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجميع العاملين به مع الاهتمام بمحافظة كفر الشيخ، وتوجه القافلة الدعوية من علماء ومشايخ الأزهر الشريف مع الدعوة الوسطية السمحة وتصحيح المفاهيم المغلوطة في إطار الاهتمام بتنمية الوعي مع الحرص على الوصول بالقوافل الدعوية إلى جميع المناطق.