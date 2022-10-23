وزيرة التخطيط: نستهدف أن تكون نصف استثمارات الدولة خضراء

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ الدولة المصرية تستهدف الفقر بكل أبعاده، وليس الجانب المادي فقط، إذ يعبر عن إتاحة الخدمات الأساسية وجودتها لدى المواطنين، بالاعتماد على البيانات المتطورة.

وأضافت «السعيد»، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي،: «مشروع حياة كريمة تطبيق عملي لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد؛ لأنه يتناول 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة وتوطين هذه الأهداف، سواء خدمات البنية الأساسية أو التنمية البشرية أو فرص عمل للتنمية الاقتصادية والتشغيل».

خطة تنمية الأسرة المصرية

وتابعت الوزيرة: «القضية السكانية مهمة جدا، لأول مرة يتم التعامل معها بمنظور تنموي شامل، نتحدث عن خطة لضبط معدلات النمو السكاني ولكن هدفنا الأساس هو الارتقاء بخصائص السكان»، مشيرةً إلى أن خطة تنمية الأسرة تستهدف مجموعة من المحاور مثل الصحة والحفاظ على صحة المرأة والطفل، والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى الحافز المادي للالتزام بهذه المعايير.

نصيب الفرد من الاستثمارات العامة

وأكدت، أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة انعكس بشكل أساسي على نوعية الخدمات المختلفة التي قدمتها الدولة للمواطنين، وزادت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في خطة الدولة، حيث كانت تمثل 15% من استثمارات الدولة، وبلغت في العام الماضي 30%، وسنصل إلى 40%، وتستهدف الدولة المصرية أن تكون كل استثماراتها خضراء بحلول عام 2024-2025، 64% منها في النقل النظيف و15% في المشروعات الصغيرة والموجودة في حياة كريمة، و7% منها في الإسكان، و5% منها في الري، و3% منها في الطاقة النظيفة.

وأشارت، إلى أن كل ما أنفقته الدولة على الحماية الاجتماعية ساهم بأن تقفز مصر لأول مرة 19 مركزا في مؤشر التنمية البشرية العالمي، حيث وصلت إلى المرتبة 97، مشددة على أن كل ما يتم يأتي في إطار رؤية مصر 2030.