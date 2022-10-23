وزيرة التخطيط: معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة لم تكن تتسم بالاستدامة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدلات النمو الاقتصادي تصل إلى مستويات مرتفعة في بعض الأحيان، لكنها لم تكن تتسم بالاستدامة.

وأضافت خلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن أساس معدلات التنمية هو البقاء لعدد من السنوات المتصلة، على أن تكون هذه المعدلات موجبة ومرتفعة للإحساس بثمار التنمية.

وأشارت إلى أنه «لنعرف سبب التذبذب الشديد في معدلات النمو، يجب النظر لمصادر هذا النمو، فقبل 5 سنوات ماضية كان مدفوعا بشكل أساسي بالاستهلاك، بينما كان مدفوعا في السنوات التي تلتها بالاستثمار».

وأضافت أن حدوث فجوة بين الواردات والصادرات على مدار العشرين سنة الماضية أدى لعجز في الميزان التجاري، وبالتالي المصادر الأساسية التي تؤثر في هذا النمو، أدت إلى عدم استدامة هذا النمو.

وأوضحت أن القطاعات التي تساهم في النمو، مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، كانت متدنية، ما أدى إلى أن النمو الاقتصادي يكون غير مستدام، وقادر على تحقيق نوع النمو الذي تحتاجه الدولة.