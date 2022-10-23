ضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة بعض محتويات مبنى ضرائب دسوق بكفر الشيخ

تمكن رجال مباحث قسم شرطة بندر دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، من إلقاء القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة بعض محتويات المبنى القديم لمأمورية ضرائب دسوق ثان.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من العميد إبراهيم مشرف، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بتلقيه بلاغًا من «م.ع.م.ا»، 57 عامًا، ويعمل بالخدمات المعاونة وأمين عهدة بمأمورية ضرائب دسوق ثانٍ، يتضمن أنه بمروره على المبنى القديم للمأمورية لاحظ كسر الزجاج، وسرقة الشباك الحديدي، وبدخوله إلى الطابق الأرضي من الناحية القبلية من المأمورية اكتشف سرقة 3 طابعات، و8 أجهزة كمبيوتر، وشباك الوميتال، وعدد كبير من الملفات، والسجلات القديمة الخاصة بالمأمورية.

وعلى الفور، انتقل النقباء أشرف عبد الحكم، وأحمد سيف، وعمر البنداري، معاونو مباحث قسم شرطة بندر دسوق، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبسؤال أمين العهدة صاحب البلاغ أفاد وفق ما ورد في بلاغه.

وشكل اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية، ضم العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والمقدم أحمد عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، ومعاونيه النقباء أشرف عبدالحكم، وأحمد سيف، وعمر البنداري، لكشف غموض الواقعة، والتوصل إلى مرتكبيها.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي، أن وراء الواقعة «م.إ.ا»، 49 عامًا، عاطل، و«م.ا.إ.ا»، 41 عامًا، عاطل، ويُقيمان بمدينة دسوق، ومسجلين بوحدة مباحث القسم «شقي خطر سرقات عامة».

تفاصيل الواقعة

وأُلقي القبض عليهما، واقتيدا إلى قسم شرطة بندر دسوق، وبمواحهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها بأنهما مرتكبي الواقعة من خلال الاتفاق فيما بينهما بسرقة المبنى القديم لمأمورية ضرائب دسوق ثان وذلك من خلال الدلوف ليلاً لداخل المبنى عن طريق النافذة.

كما أقرا أمام رجال البحث الجنائي بسرقة أوراق وسجلات وملفات ونوافذ حديدية مستخدمين «تروسيكل»، خاصة بالمتهم الثاني من أجل نقل تلك المسروقات فيما أرشدا عن الدراجة الآلية، وجرى ضبطها بمعرفة رجال البحث الجنائي.

حُرر بذلك المحضر رقم 13265 لسنة 2022م جنح قسم شرطة بندر دسوق، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد لهما في الموعد القانوني وتولت التحقيق.