رئيس «إنديفور مصر»: المنشآت الجديدة جذبت استثمارات بـ500 مليون دولار خلال 2021

قال عمرو العبد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنديفور مصر، إن القاهرة اتخذت عدة خطوات جادة مؤخرا في قطاع ريادة الأعمال للمنشآت الجديدة، إذ كان حجم الاستثمار الكلي به 22 مليون دولار سنويا، وفي السنوات الخمس الأخيرة جرى إنشاء صندوق مصر لريادة الأعمال وصناديق استثمار من البنك المركزي لمساندة البنوك المصرية، لافتا إلى أن تلك الخطوات تحسب للدولة المصرية بشكل جاد في تنشيط القطاع.

استثمارات تقدر بـ500 مليون دولار

وأوضح «العبد» خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي، أن قطاع ريادة الأعمال للمنشآت الجديدة جذب استثمارات تقدر بـ500 مليون دولار في العام الماضي، ومن المتوقع زيادة حجم الاستثمارات هذا العام مقارنة بـ2021، لافتا إلى أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي ينمو بها القطاع في ظل الأزمات العالمية، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات إلى 600 أو 700 مليون دولار.

قطاع ريادة الأعمال في المشروعات الناشئة

وأشار إلى أن قطاع ريادة الأعمال في المشروعات الناشئة له أهمية كبيرة في جذب الاستثمار وخلق سوق تنافسية، بالإضافة لزيادة الإنتاجية وتحقيق اقتصاد المعرفة، وجذبه للاستثمارات الأجنبية؛ إذ وصلت استثماراته إلى 80% من الخارج، موضحا أن الدول تتنافس على جذب رجال الأعمال، ومصر أصبحت من أهم 4 دول على مستوى قارة أفريقيا.

حجم الاستثمار في أفريقيا

وأضاف أن حجم الاستثمار في أفريقيا وصل إلى 5 مليارات دولار وهو 6 أضعاف معدل النمو العالمي، ومصر أيضا تحتل مكانة متقدمة على مستوى الشرق الأوسط، لافتا إلى أن القاهرة حصلت على المركز الـ114 في الترتيب العالمي للاستثمار بالمشروعات الناشئة.