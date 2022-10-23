«نوران» تبدع في رسم المشاهير بالرصاص والفحم: «بوظف الخامات من البيئة»

منذ نعومة أظافرها تعشق الرسم، حتى اشتد عودها وأصبحت متمكنة في مجالها، وانتشرت أعمالها الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

نوران رمضان بسطويسي، صاحبة الـ21 عاما، والطالبة بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، نمت داخلها موهبة الرسم منذ طفولتها حتى كبرت، وأصبحت فنانة يتباهى بأعمالها كل من يعرفونها، ويحرصون على متابعة كل ماهو جديد، لما لها من حس فني يجذب الأنظار وعقول محبي الرسم.

«من طفولتي وأنا مهتمة وبحب الرسم وكانت الحصة المفضلة عندي في المدرسة الرسم والاسكتش بتاعي ما زالت المدرسة محتفظة بيه في غرفة التربية الفنية لأنه كان أفضل إسكتش»، بهذه الكلمات بدأت نوران بسطويسي، حديثها لـ«الوطن».

توظيف الخامات من البيئة

وتضيف: «بستخدم في الرسم الرصاص والفحم وألوان الزيت والألوان المائية والجلد والقماش والمعادن ودايما بحاول توظيف خامات من البيئة، وشاركت في مشروع تصميم هوية بصرية للعاصمة الإدارية، وحصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية».

أقامت «بسطويسي» أول معرض باسمها خلال الفترة الماضية كما شاركت أيضا في عدة معارض فنية: «عملت أول معرض باسمي واسم صديقتي عين فنان للتصوير الفوتوغرافي في قصر الثقافة بكفر الشيخ وافتتحه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومدير الأمن، ومساعد وزير الثقافة بوسط الدلتا، ووكيل وزارة الثقافة.

أضافت: «شاركت في كتاب الميدان دورة فاطمه عباس المشارك به العديد من الفنانين الكبار، وشاركت بمعرض خيال الدولى فى مؤسسة الأهرام بالقاهرة، وحصلت على المركز الأول في التصوير الفوتوغرافي في مسابقة إبداع على مستوى جامعة كفر الشيخ، وشاركت بالعديد من المعارض القائمة في الجامعة في العديد من الفنون المختلفة كالجلد والخيامية والمعادن».

استخدام الوجوه المميزة من المشاهير

وتابع: «الداعم الأساسي لي هي أسرتي في تنمية موهبتي وتوفير كل الخامات لشغلي منذ الطفولة وتشجيعي لدراسة المجال المهتمة به منذ الطفولة، كمان أصدقائي ليهم دور كبير في تشجيعي ومهتمين جدا يشوفوا دايما شغلي الجديد، ومش من أهدافي حاليا إني أوصل رسمي لحد من المشاهير لكن استخدمت وجوه مميزة في المشاهير لتطبيق عليهم أسلوبي في الرسم».

تسعى «بسطويسي» إلى أن تكون فنانة كبيرة ورسامة مشهورة في العالم: «شايفة نفسي أني هوصل أكتر في مجال الفنون ويكون ليا دور فني كبير وسط الفنانين الكبار، ويكون عندي معارض فنية كبيرة في مصر، وحلمي أني أكون شخصية مؤثرة وأقدر أوصل رسائل مهمة تعمل على نهضة الشباب عن طريق اللوحات وتنمية الحس الفني، وأساعد في أن يكون اهتمام أكتر بمصر بالفنون، وبحاول أطبق فني في مجال الديكور ويكون ليا شهرة في مجال الديكور interior design».