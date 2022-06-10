«أمناء تعليم دمياط» يرعى «وردشان» بعد تعرضها للتنمر: دعم مادي ومعنوي

تسلمت الطفلة «وردشان» هاتفًا قدمه لها المهندس عصام عمر رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم بمحافظة دمياط، وذلك عقب مشاهدته للبث المباشر الذي أجرته «الوطن» معها بعد تعرضها للتنمر من بعض زملاءها، وتمنت خلاله اقتناء هاتفًا حتى تتمكن من تدشين صفحة خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

دعم مادي ومعنوي

ووعد رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم بدمياط، بدعم «وردشان» في دراستها والمسابقات التي تشترك بها وخاصة أن جدة الطفلة هي التي تقوم برعايتها، وتعاني نتيجة تكلفة التنقلات والإقامة بفنادق القاهرة.

وأكد عمر على حرصه على رعاية المواهب الرياضية وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، وباعتباره نائب رئيس نادي دمياط الرياضي سيعمل على تقديم أشكال الدعم المادي والمعنوي كافة.

كما وعد عمر، بالتواصل مع الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط لتكريم الطالبة وردشان.

من جانبها عبرت الطفلة «وردشان» عن سعادتها البالغة بتلك الهدية، كما أكدت على عزمها وإصرارها على تحقيق حلمها بالمشاركة في الألعاب البارالمبية ومواصلة التدريب لتحقيق حلمها.

«وردشان» تتحدى الإعاقة

«وردشان» طفلة ولدت بنصف ذراع،. وعانت كثيرا من تنمر زملاءها في المدرسة لكنها تعلمت السباحة وأصبحت سباحة ماهرة وفازت بالعديد من المسابقات التي شاركت فيها، وتعيش «وردشان» وشقيقتيها مع جدتهن، بعد خلافات أسرية نتج عنها انفصال الأب والأم.