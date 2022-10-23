تفاصيل مبادرة «ابدأ حياة» في سوهاج لتمكين الشباب اقتصاديًا

نشرت مؤسسة حياة كريمة، جانبًا من فاعليات اليوم الأول والثاني لمبادرة «ابدأ حياة»، التي تتم بالشراكة مع شركة «ابدأ» ومحافظة سوهاج ووزارة الإنتاج الحربي.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، اليوم الأحد، أن المبادرة عبارة عن دورة تدريبية للشباب في إطار التمكين الاقتصادي بين جميع الجهات المشاركة، بحيث يتم تدريب الشباب داخل عربات التدريب التابعة للإنتاج الحربي.

مبادرة أبدأ

وأضافت «حياة كريمة»، أن محافظة سوهاج تستضيف الدورة التدريبية، وتعمل على تهيئة كافة سبل الدعم والتسهيلات لتقديم التدريب الخاص بتأهيل العمالة المصرية لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.

وتعد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي انطلقت في 2019، أكبر مبادرة تنموية شاملة في تاريخ مصر، تستهدف حوالي 60 مليون مواطن مصري بدعم ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت في طياتها عددًا من المبادرات تندرج تحت مظلتها، تستهدف مساعدة الأهالي في أنحاء الجمهورية كافة، ليحيوا حياة كريمة.

مبادرة قطار الخير لدعم 60 قرية بسوهاج

وأوضحت أن المبادرة الرئاسية بدأت مع مبادرة «التصالح حياة»، التي استهدفت مساعدة المواطنين في محافظات مصر في دفع جدية التصالح لغير القادرين، ثم مبادرة رد الجميل لتوفير الآلاف من صناديق الحماية الاجتماعية، ومبادرة حماية لدعم المتضررين من فيروس كورونا في المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى مبادرة قطار الخير لدعم 60 قرية بسوهاج بعد حادث القطار الأليم.

مبادرة أنت الحياة وراجعين نتعلم

وأشارت إلى مبادرة بالوعي مصر تتغير للأفضل واللي تستهدف تنمية الإنسان بشكل أساسي، ومبادرة «التعليم حياة» لتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب، ثم مبادرة أنت الحياة والتي شملت فعاليات عديدة تمثلت في «ملتقى توظيف، مسرح أطفال، قوافل طبية، المشورة الأسرية، ورش عمل حرفية، التوعية بمخاطر الإدمان»، ومبادرة يدوم الفرح لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، بالإضافة إلى مبادرة «لمة العيلة» وحفل الإفطار الجماعي في 9 محافظات، ومبادرة وصل الخير بتنظيم قوافل المساعدات الغذائية في مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن مبادرة «راجعين نتعلم» لسداد مصروفات المدارس وتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب، ومبادرة الجامعات والمدارس لتوعية شباب الجامعات والمدارس وتعزيز دورهم في العمل المجتمعي.