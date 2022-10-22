متطوع بـ«حياة كريمة»: عملي في المبادرة غيَّر شخصيتي للأفضل.. «خدمتنا للناس فرحة»

قال محمد رمضان، متطوع بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الجيزة، إن المبادرة تمكنت من تغيير حياة المواطن وتحديدا في مركز الصف بالجيزة في البنية التحتية التي كان يفتقر إليها المركز منذ أعوام، لافتا إلى أن المواطن لمس جهود «حياة كريمة» والتي تمثلت في إنشاء مجمع خدمات متكامل يتضمن السجل المدني والمركز التكنولوجي والجوازات وكل ما يحتاج إليه سكان القرى.

وحدات إسعاف على أعلى مستوى

وأوضح «رمضان» خلال استضافته ببرنامج «المبادرة» مع الإعلامية محمد الرميحي والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مبادرة «حياة كريمة» أنشأت وحدات إسعاف جديدة ومجهزة على أعلى مستوى بقرى مركز الصف لخدمة الأهالي على مدار الساعة وتقديم الدعم الطبي الطارئ في أي وقت، لافتا إلى أن المبادرة تمكنت من تأهيل وتطوير مركز شباب بقرية «الودي» على أعلى مستوى ليقدم الخدمات الرياضية لشباب القرية.

التطوع في حياة كريمة

وأشار محمد رمضان إلى أن العمل داخل حياة كريمة هو تطوعي في المقام الأول، متابعا «تطوعي في حياة كريمة أثر في شخصيتي وغيرها للأفضل وبكون في قمة سعادتي وأنا بنقل صوت المواطن للدولة وبساعد إن الخدمات توصله وتلبي احتياجاته، وتواجدنا في الشارع مع الناس بنلاقي شباب كتير جدا عاوزين يتطوعوا في حياة كريمة لأنهم مؤمنين بجهود المبادرة اللى بتمسهم بشكل مباشر».