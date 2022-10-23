بعد إشادة رئيس الوزراء.. كيف ستغير «حياة كريمة» معيشة 60 مليون مصري؟

«مبادرة قومية لتحسين جودة حياة 60 مليون مواطن»، هكذا تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن أهم المشروعات القومية في مصر على مدار التاريخ، وهو مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا أنه سيُحدث نقلة نوعية بما يسمى وهو مشروع القرن، بتكلفة بلغت 700 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة تغطي الجوانب الاجتماعية كافة.

الأهالي انتظروا سنوات طويلة

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي 2022، الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي: «الريف المصري عانى من إهمال شديد خلال سنوات عدة، وأهالينا في الريف انتظروا سنوات عديدة، حتى تم إدخال الغاز والصرف الصحي وشرب مياه جيدة، وغيرها من الخدمات».

مبادرة «حياة كريمة» أطلقها الرئيس السيسي في 2 يناير عام 2019؛ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، وتهدف للارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى، وتوفير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية.

وتعمل المبادرة على تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج، وتعمل على توفير سكن كريم وخدمات تعليمية والتمكين الاقتصادي، فضلاً عن التدخلات الاجتماعية والبيئية.

وتعمل الدولة في تطوير لتطوير 1477 قرية، في المرحلة الأولى من المشروع، وتم الانتهاء من أكثر من 90% من المشروعات المستهدفة في 8 محافظات، وأكثر من 70% من المشروعات المستهدفة في 7 محافظات، وأقل من 70% في 5 محافظات.

إنشاء 495 وحدة صحية

كما حرصت مبادرة حياة كريمة على إنشاء 495 وحدة صحية ومركزا طبيا، و4 مستشفيات مركزية بمراكز (مغاغة وأبو قرقاص محافظة المنيا – مطوبس محافظة كفر الشيخ – شبين القناطر محافظة القليوبية)، و186 نقطة إسعاف بعدة قرى، ونجحت في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمراكز الطبية ونقاط الإسعاف المتواجدة داخل القرى، وتجهيزها وتشغيلها بالكوادر الطبية المناسبة بغرض الارتقاء بالمنظومة.

ولم يقتصر على ذلك بل انتهت من إعداد 61 مجمعًا خدميًا، ضم كل مجمع مقرًا للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي، ومكتب التموين والشهر العقاري، والسجل المدني ومكتب بريد، ووحدة تضامن اجتماعي، ومركز تكنولوجي مصغر يعمل كمكتب لهذه الجهات، وجار تنفيذ 115 مجمعًا لخدمة المواطنين.