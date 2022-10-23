رئيس «القومي لحقوق الإنسان» السابق يشيد بقرارات العفو: تجمع شمل المصريين

أشاد السفير محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، بقرارات لجنة العفو الرئاسية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنها تعزز الاستقرار المجتمعي وتجمع شمل المصريين.

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق

وأضاف السفير فائق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرارات العفو الرئاسية التي صدرت مؤخرًا تؤكد مدى حرص الدولة بكامل أجهزتها على وحدة المجتمع المصري، وتعزيز استقرار المجتمع بالإفراج عن كل المحبوسين.

التواصل مع المفرج عنهم وتلبية مطالبهم

وحول التوجيهات الرئاسية تجاه لجنة العفو الرئاسية بالتواصل مع المفرج عنهم وتلبية مطالبهم، أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ـن التواصل مع المفرج عنهم عقب خروجهم من السجن أمر في غاية الأهمية خاصة أن معظمهم يتعرض لعقبات حياتية كبيرة تعيقه عن استكمال حياته الطبيعية مرة أخرى، التي تتمثل في فقدان بعضهم لوظائفهم وانقطاع الأخر عن الدراسة، وتدهور الأحوال الاقتصادية لدى بعض أسرهم.

وشدد على أن إزالة العقبات الحياتية ستعزز من استقرار المجتمع كونها تحل المشكلات، وتقطع الطريق على جماعات الشر في استقطابهم من جديد.