الأورمان: التحالف الوطني يستهدف 500 ألف مشروع صغير على مستوى الجمهورية

قال الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة «شفا الأورمان»، ممثلا عن المجتمع المدني، إن جمعية الأورمان تخدم المصريين منذ 35 عاما، وأحد الأعضاء المؤسسين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي أنشئ في مارس 2022، من منطلق إعلان الرئيس السيسي أن عام 2022 عام المجتمع المدني، لافتا إلى أن التحالف يعمل على ملفي الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وفي الفترة المقبلة يستهدف التحالف 500 ألف مشروع صغير على مستوى الجمهورية.

دمج 420 ألف أسرة ضمن ملف الحماية الاجتماعية

وأوضح «فؤاد» خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي، أن التحالف تمكن من دمج 420 ألف أسرة ضمن ملف الحماية الاجتماعية للدعم النقدي، و5 ملايين أسرة للدعم الغذائي والطبي والتمكين الاقتصادي، مؤكدا أن المجتمع المدني هو أحد أضلاع التنمية بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ويوجد في مصر خلال الأزمات على أرض الواقع.

بناء قاعدة بيانات قوية تعتمد عليها الدولة

وأشار الدكتور محمود فؤاد إلى أن المجتمع المدني موجود على أرض الواقع بميزانيات تتعدى عشرات المليارات مع توجيهها السليم، في إطار التشاركية في العمل وبناء قاعدة بيانات قوية تعتمد عليها الدولة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، وتضمنت القاعدة منع الازدواجية في تقديم المساعدات النقدية والعينية.