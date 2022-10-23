حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار.. استمرار تكاثر السحب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار، إذ أكد الخبراء استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على عدد من المناطق المتفرقة من البلاد.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة الطقس اليوم، وتحديدًا خلال الساعات الأخيرة من النهار وبداية الليل، مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية، حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويساعد نشاط الرياح على تلطيف حالة الجو.

ومع بداية ساعات الليل يكون الطقس لطيفا، وتنخفض درجات الحرارة ليكون مائلا للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وتكون حالة البحر الأبيض من خفيف إلى معتدل ويكون ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 1.75 متر، بينما البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج ما بين 1.5 إلى مترين.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، في بعض الأحيان تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ومن المتوقع أن تتقدم تلك السحب إلى مناطق من مدن القناه وشمال سيناء مع تقدم الوقت .

وطالبت المواطنين بمتابعة نشرة الأحوال الجوية التي يتم تحديثها على مدار الساعة لمعرفة التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة القادمة على كافة الأنحاء كالآتي:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة الصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة الصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة الصغرى 18.

- جنوب سيناء: الدرجة الصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة الصغرى 16.

- جنوب الصعيد: الدرجة الصغرى 19.