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السيسي يهنئ شي جين بينج لإعادة انتخابه رئيسا للصين

كتب:

محمد أبوعمرة
05:31 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الصيني شي جين بينج، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لنظيره الصيني بالتوفيق والنجاح في قيادة الصين الصديقة نحو مزيد من النجاح والازدهار والتقدم.

السيسي يتطلع لاستمرار التعاون المشترك مع الصين 

وأكد الرئيس تطلعه لاستمرار التعاون والعمل المشترك مع شي جين بينج من أجل ترسيخ التعاون المشترك في إطار العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين ودفعها لآفاق أرحب بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

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