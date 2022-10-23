مواطنو أسيوط يشيدون بالمؤتمر الاقتصادي: «تحيا مصر وبنحب الرئيس السيسي»

انطلقت فاعليات التحالف الوطني «التمكين الاقتصادي»، بالصالة المغطاة باستاد أسيوط الرياضي بمنطقة الأربعين، لتعريف المواطنين بالمشروعات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات.

وعبّر المشاركون عن إشادتهم بالمؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس السيسي، لمناقشة التحديات الاقتصادية ووضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري، مرددين هتافات: «تحيا مصر وبنحب الرئيس السيسي».

تعريف المواطنين بالتمكين الاقتصادي

وقال علي عيسي، منسق التحالف الوطني بمحافظة أسيوط، إن الهدف من الحوار تعريف الناس بالمشروعات الاقتصادية التي تتم على أرض مصر، ودور المشروعات القومية في النهوض باقتصاد البلد ورصد آراء المشاركين في التمكين الاقتصادي، بمشاركة جمعيات الأورمان وراعي مصر وصناع الخير.

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي أطلقه الرئيس خطوة مهمة لتعريف المواطنين بالموقف الاقتصادي الذي وصلت له مصر والمشكلات الاقتصادية التي تواجه العالم ككل ومساعدة الشباب من خلال المشروعات التي تنفذ بالمحافظات.

مشروعات على أرض الواقع

وأضاف محمد سعد، مدير جمعية الأورمان بأسيوط، أن الفاعليات شملت توعية الأهالي بالتمكين الاقتصادي بالمحافظة ورصد المشروعات التنموية الصغيرة ودعم المشروعات والأسرة المعيلة وتعريفهم بإنجازات الدولة في مختلف القطاعات والتي يأتي من بينها مبادرة حياة كريمة التي حققت نقلة نوعية.

وتابع: «المؤتمر يساهم في تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا ودعم المشروعات التنموية وبنقول للرئيس كلنا معاك وإحنا فخورين بكل الإنجازات التي تتم على أرض المحافظة وخصوصا حياة كريمة».