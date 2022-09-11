محافظ القاهرة يشهد حفل تدشين برنامج التمكين الاقتصادي «فرصة»

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حفل تدشين برنامج التمكين الاقتصادي «فرصة» بمحافظة القاهرة كأحد روافد التنمية الاقتصادية لبرنامج «حياة كريمة»، والذي أطلقه رئيس الجمهورية لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية، وتسليم المشروعات لعدد من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وذلك بموقع الحفل بمطعم البحيرة بحديقة الأزهر.

افتتاح ملتقى للتوظيف وتسليم بعض الأجهزة التعويضية لأصحاب الهمم

ويشهد محافظ القاهرة خلال الحفل، تسليم المشروعات لعدد من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وافتتاح ملتقى للتوظيف، وتسليم بعض الأجهزة التعويضية لعدد من أصحاب الهمم.

مشروع «حياة كريمة» يستفيد منه أكثر من 55 مليون مواطن

وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، إن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس وكل أجهزة الدولة التنفيذية تهدف في المقام الأول إلى مصلحة المواطن المصري والأسر الأولى بالرعاية، ومن هنا انطلق المشروع الأكبر والأعظم على مستوى العالم «حياة كريمة»، والذي يستفيد منه أكثر من 55 مليون مواطن.

وأوضح وكيل وزارة التضامن، أن هذا المشروع له العديد من المحاور أهمها محور التمكين الاقتصادي ولتحقيق هذا المحور أطلق برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية ومنها البنك الدولي لتنفيذ عدد من الأنشطة التي تستهدف تشجيع وتمكين الجمعيات الأهلية للمساهمة في خطط التنمية.

برنامج «فرصة» يهدف لتحقيق أهداف تنموية مختلفة

وأكد أن برنامج «فرصة» يهدف لعقد عدد من الاجتماعات الميدانية مع الشركاء المحليين بمحافظة القاهرة ومنها الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والشركات الموجودة بالمؤتمر، لتنفيذ التمكين الاقتصادي وتحقيق أهداف تنموية للجهات المستهدفة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالدولة.

واستعرض الدكتور أحمد عبد الرحمن، خلال الحفل بعض إنجازات المديرية، موضحاً وجود أكثر من 20 مكتب تأهيل موزعة على كل أحياء القاهرة، وأن المديرية بصدد افتتاح مكتبين آخرين، وبالتعاون مع هذه المكاتب تم توزيع 45 ألفا و500 كارت خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الهمم، وتسليم 150 كرسيا متحركا عاديا لذوي الإعاقات الحركية، وتسليم 7 دراجات بخارية، وتسليم 300 عكاز، وتسليم 500 طرف صناعي، وتم فتح 5 أدوار إيواء للمعافين كريمي النسب داخل محافظة القاهرة من سن يوم وحتى سن 8 سنوات، وفيما يخص الأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي تكافل وكرامة، فإنه تم توزيع 110 آلاف كارت تكافل وكرامة ضمن برنامج الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة، وأنه يوجد مساعدات يطلق عليها «مساعدات الدفعة الواحدة في مصر»، لمجابهة الظروف الطارئة للمواطن، وبلغت بإجمالي 374 ألفا و300 جنيه.