«التمكين الاقتصادي للمرأة».. دورة تدريبية بالقوى العاملة في الإسكندرية

عقدت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية دورة تدريبية حول حقوق المرأة وأساليب تمكينها وفقا للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية، من خلال وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجتمع بالتعاون مع مركز التدريب الإداري بالمحافظة، بحضور عدد 15 متدربة من المديريات والهيئات والديوان العام والأحياء التابعة للمحافظة.

التمكين الاقتصادي للمرأة

وقال مدحت الغمراوي مدير المديرية في تصريحات اليوم، إن الدورة التدريبية تأتي في إطار بناء وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة في ضوء التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أهمية دور وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في نشر الوعي وتضمنت الدورة محاضرات بعنوان «تطور حقوق المرأة عربيا وعالميا»، و«أهمية المساواة بين الجنسين»، فضلا عن «أساليب تمكين المرأة وفقا للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية».

كما تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية أيضا، بشأن المشاركة في ندوة توعية بعنوان «العمل المجتمعي وبناء الإنسان لتحقيق التنمية المستدامة»، والتي أقيمت بمركز النيل للإعلام بالانفوشي، بحضور ممثلين عن المجتمع المدني، ورؤساء الأحياء والمحليات، والأجهزة التنفيذية المعنية، في إطار دورها في التواصل مع مؤسسات المجتمع ونشر التوعية بأنشطتها.

التعريف بدور القوى العاملة في المجتمع

وأوضح مدحت الغمراوي في تقريره، أن الندوة تناولت التعريف بدور القوى العاملة في المجتمع وما تقدمه من خدمات مجانية لجميع فئات المجتمع في مجالات مختلفة منها التدريب والتشغيل للشباب من الجنسين وايضا ذوي القدرات الخاصة من خلال مراكز التدريب بالمحافظة وتوفير فرص عمل تساهم في خفض معدلات البطالة.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم تقديم عرض جزء من الخدمات المقدمة للشباب من القوى العاملة من قبل مدير مركز المعلومات بالمديرية، فيما يخص أنشطة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، وعرض أماكن تواجد مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة والمهن المتاحة بكل مركز وكذلك شروط الالتحاق بالدورات التدريبية.

وتطرق إلى أهمية دور المديرية الفعال في القضية السكانية ورفع الوعي المجتمعي بدورها بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وعرض المشكلات وآليات حلها وكيفية التعامل معها وإتاحة المعلومات ضمن مبادرة «معا نستطيع»، بالتعاون مع وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمديرية، ومديرية الشباب والرياضة.