الحكومة: المؤتمر الاقتصادي هدفه الخروج بخارطة طريق تساهم في تقدم البلاد

قال السفير نادر سعد، المتحدث بِاسم مجلس الوزراء، إن الحكومة حرصت على أن يكون المؤتمر الاقتصادي شاملا لكل أطياف الملف الاقتصادي ومنهم رجال الأعمال والصناعة وممثلو مراكز البحوث والجامعات وكليات الاقتصاد والأحزاب السياسية، لافتا إلى أن الهدف من المؤتمر الاستماع لوجهات النظر المختلفة للخروج بخارطة طريق للاقتصاد المصري تتميز بالشمول، وقائمة على الاستماع لكل صوت وطني يريد أن يسهم بأفكاره في تقدم مصر اقتصاديا.

اتباع الدولة نهجا تشاركيا وليس إقصائيا

وأوضح «سعد» خلال استضافته على شاشة برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة» على هامش المؤتمر الاقتصادي، أن الحكومة لديها رؤية اقتصادية ولكن في أوقات الأزمات العالمية لا بد أن نستمع لمختلف الآراء لتجديد الدماء الفكرية، وخلال صياغة البرنامج الحكومي كان الاعتماد على فلسفة مناسبة ولكن في ظل الأزمات يجب إحداث بعض التغيرات في المسار الاقتصادي تتناسب مع الأزمات العالمية، مشيرا إلى أن المؤتمر يدعو للتعاون في التخطيط لأن الوطن يشمل الجميع.

توصيات المؤتمر الاقتصادي

وأشار السفير نادر سعد إلى أن جلسات المؤتمر تقام بالتوازي في ضوء ضيق الوقت للانتهاء من المؤتمر والخروج بالتوصيات على مدار 3 أيام، وتعقد الجلسات متوازية بحضور المختصون والمعنيون بالقطاع المحدد والمسؤولون الحكوميون مع إعلان الهدف المحدد للجلسة ومنها جلسة السياحة، لافتا إلى أن وثيقة ملكية الدولة التي طرحها رئيس الحكومة وتضمنت حوارا مسبقا لها بمجموع 40 جلسة يجري الإعلان عن الصيغة النهائية لها بختام المؤتمر الاقتصادي.

حالة من الثراء الفكري

وأكد أن جلسات الوثيقة أنتجت حالة من الثراء الفكري، وعند الشروع في الإعداد للمؤتمر الاقتصادي كان لدى الحكومة رؤية عامة لما يريده المستثمرون وقطاع الأعمال، وكل من يعمل في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء شارك في الإعداد للمؤتمر الاقتصادي بتنظيم الأفكار والجلسات والأهداف المحددة للخروج بالحل المناسب.