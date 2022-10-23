السيسي يهنئ جورجيا ميلوني لتوليها رئاسة الحكومة الإيطالية

قال الرئيس بعد الفتاح السيسي : اتقدم بالتهنئة الي السيدة جورجيا ميلونى على توليها رئاسة الحكومة الإيطالية، متمنياً لها خالص التوفيق في قيادة إيطاليا الصديقة نحو المستقبل الذى يتسق مع حضارة وتاريخ هذا البلد العريق، كما أتطلع للعمل معها لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الايطالية فى إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا فى جميع المجالات، كما ادعوها للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ الشهر القادم، حيث اثق أن الجمهورية الإيطالية الصديقة قادرة على القيام دور إيجابي بنـاء خـلال القمة المرتقبة.