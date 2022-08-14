خبير عقاري: استقرار أسعار العقارات وإقبال كبير على المناطق الساحلية

قال المهندس داكر عبد اللاه، الخبير العقاري، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن هناك استقرارًا كبيرًا في سوق العقارات الفترة الحالية، حيث لم يشهد السوق ارتفاعا أو انخفاضا في الأسعار.

إقبال كبير على العقارات بالساحل الشمالي

وأضاف «عبد اللاه» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك ركودا بالنسبة لحجم المبيعات الخاص بسوق العقارات بشكل عام في الفترة الحالية باستثناء المناطق الساحلية.

وأشار إلى عدد من الأراضي والمناطق الساحلية تشهد إقبالا مرتفعا الفترة الحالية ومنها منطقة الساحل الشمالي، قائلا: «هذه المنطقة عليها إقبال كبير من المستثمرين العرب والأجانب نظرًا لموقعها المتميز وطقسها الرائع».

إجراءات لزيادة بيع العقار المصري

وكشف «عبد اللاه» عن عدد من الإجراءات اللازم اتخاذها لزيادة بيع العقار المصري للمستثمرين الأجانب، أولها اللجوء إلى التشطيب الكامل أي تسليم الوحدات السكنية للمستثمرين بشكل كامل لعدم معرفة المستثمر الأجنبي التعامل مع شركات المقاولات الخاصة بالتشطيب، بجانب ضرورة تسهيل التعاملات المالية وضرورة تغيير الإجراءات الإدارية بين شركات العقار، قائلا إنه لابد من طمأنة المستثمر الأجنبي من عدم وجود أي شيء يؤثر على امتلاكه للعقار.

العمل على استهداف الفئة المتوسطة

واقترح عضو شعبة الاستثمار العقاري بغرفة القاهرة التجارية، تقليل المساحات الخاصة بالوحدات السكنية وتصميمها بطريقة رائعة ومميزة مما يؤدي إلى وجود انخفاض كبير بالتكلفة عكس المساحات الكبيرة التي تؤدي إلى وجود أعباء ضخمة على الشركات.

وأكد أن الهدف من ذلك هو استهداف الفئة المتوسطة لعدد من المناطق التي تمتلك رؤية استراتيجية مثل مدينة العلمين الجديدة بجانب العاصمة الإدارية مما يؤدي إلى وجود نهضة عمرانية مصرية على أعلى مستوى.