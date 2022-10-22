«الثقافة الجديدة» تصدر كتابا عن آني أرنو بعد فوزها بنوبل 2022

أعلنت أسرة تحرير مجلة الثقافة الجديدة، برئاسة الكاتب طارق الطاهر، التي تصدرها هيئة قصور الثقافة، إعداد كتاب جديد عن الكاتبة الفرنسية آني أرنو الفائزة بجائزة نوبل في الأدب 2022، التي أعلنت في أكتوبر الجاري، والكتاب بعنوان «آني أرنو.. خزائن لم تعد فارغة»، وقامت بإعداده الشاعرة إسراء النمر، نائب رئيس تحرير المجلة، سيتم توزيعه مجانا مع عدد نوفمبر المقبل من المجلة.

تفاصيل كتاب «آني أرنو»

وأضاف الكاتب طارق الطاهر، رئيس تحرير «الثقافة الجديدة» في تصريح لـ «الوطن»: عقب إعلان فوز آنى إرنو بجائزة نوبل فى الآداب، فكرت ما الذى سنفعله كمطبوعة متخصصة للثقافة المصرية، لتغطية الحدث المهم.

وانطلاقا من التقليد المعتاد وعملي مع الكاتب الراحل في أخبار الأدب، والتي اعتادت كل عام تخصيص عدد عن الفائز بجائزة نوبل في الآداب، قررنا تطوير الفكرة وإفراد كتاب كامل عن الفائزة بالجائزة هذا العام، وليس مجرد ملف صحفى عابر.

وتابع «الطاهر»: حددنا محاور الكتاب واتفقنا مع المترجمين المصريين والعرب بحيث يقدم الكتاب بورتيريه كاملا عن الكاتبة آنى إرنو، سواء كتابتها وتحليلها وكذلك مواقفها السياسية.

وأوضح: وخلال تحليلها هذه المواقف سنجد مقالين يتضمنان جانبا من دعمها للقضية الفلسطينة وإرسالها خطابا إلى الرئيس الفرنسي ماكرون خلال جائحة كورونا تعلن فيها دعمها للشعب الفلسطيني.

وتابع: الكتاب بهد ميزة كبيرة وهي قيامنا بالترجمة عن اللغة الأصلية (الفرنسية)، كما قدمنا إطلالة على الكاتبة في اللغات الأخرى، وكيف يتم النظر إليها.

الثقافة المصرية بخير

ونوه بأن الكتاب بمشاركة مترجمين عرب ومصريين من مختلف المحافظات، وقصدنا أن نعلن أن الثقافة المصرية بخير وبإمكانها تم إنجازه في وقت قياسي حاليا، وهو في المطبعة وسيتم توزيعه مجانا مع عدد نوفمبر من مجلة «الثقافة الجديدة»، وسيكون أول كتاب يصدر باللغة العربية عن أديبة نوبل بعد فوزها بالجائزة.