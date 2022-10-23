«هتاخدها الضعف».. حيلة لص للنصب على المواطنين في الهرم

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على مواطن، واستيلائه على مبلغ مالي تقدر قيمته بألف جنيه في الهرم.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من أحد الشباب، يفيد تعرضه للنصب على يد أحد الأشخاص، واستولى منه على 1000 جنيه، وذكر أن المتهم استوقفه بالشارع وأوهمه بقدرته على مضاعفة النقود التي بحوزته ثم استولى على 1000 جنيه، وفر هاربا.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وكشفت التحريات أن المتهم اعتاد النصب بمختلف الطرق، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة المتوقعة للمتهم

ومن جانبه، قال محمد جمال المحامي بالنقض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المادة 336 من قانون العقوبات المنصوص عليها، نصت على أن كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.