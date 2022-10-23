تفاصيل وفاة عامل بمصنع في الجيزة.. «تطايرت عليه أجزاء حديد منصهر»

شهد أحد المصانع الكائنة في منطقة عرب أبو ساعد بدائرة قسم شرطة الصف جنوب الجيزة، واقعة مأساوية حينما توفي عامل صهر حديد متأثرًا بإصابته بحروق متفرقة بالجسم.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تبلغ للواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه ورد لمركز شرطه الصف بلاغ من مستشفى الصف المركزي بوصول عامل يبلغ من العمر 58 سنة، عامل صهر حديد بأحد المصانع بعرب أبو ساعد دائرة المركز (متوفى) متأثرًا بإصابته بحروق متفرقة بالجسم.

تفاصيل وفاة العامل

وفقًا للتحريات التي أشرف عليها العميد محمد مختار رئيس القطاع، أن أحد العمال المتواجدين بالمصنع قرر أنه حال تواجد المتوفى بجوار الفرن المعد خصيصا لصهر الحديد تطايرت عليه أجزاء من الحديد المنصهر؛ مما أدى إلى إصابته ووفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.