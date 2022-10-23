العثور على جثة سيدة داخل ترعة في ظروف غامضة بالغربية

عثر أهالي قرية ميت يزيد، التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، على جثة سيدة، في العقد الرابع من العمر، داخل ترعة بالقرية، وتم انتشال الجثة، والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة سيدة، داخل ترعة ميت يزيد، المارة بالقرية بدائرة المركز، وفي ظروف غامضة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، العثور على جثة داخل ترعة ميت يزيد، لسيدة تدعى «أحلام.ع.ز»، ومقيمة بذات القرية، في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

تشكيل فريق بحث وندب الطب الشرعي

وقرر اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية، بتشكيل فريق بحث، برئاسة الرائد أحمد رمزي، رئيس مباحث المركز، لكشف غموض وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويها.