وزير المالية: مصر حققت فائضا أوليا وفقا لتقييم صندوق النقد الدولي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ صندوق النقد الدولي أعلن الأسبوع الماضي أن مستوى العجز بالدول الناشئة نحو 5.4% والدول المتقدمة 3.7%، ودولتي عمان وتشيلي من الدول التي حققت عوائد، ونجد أن مصر بين الـ20 دولة التي حققت 6.1% ومنها الصين والبرازيل والمغرب واليونان، لافتا إلى أن الميزان الأولى مع استبعاد أثر الفوائد يوضح أن العجز بمصروفاتنا عن إيراداتنا وصل إلى 11.5% من الناتج المحلي وهو أكبر عجز أولي نحققه.

متوسط العجز الأولي

وأوضح «معيط» خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي، أن العجز الأولى عمليا استمر حتى الخمس سنوات الماضية، ومتوسط العجز الأولى خلال الـ42 عاما الماضية كان 1.8%، وفي العام المالي 2017/2018 حققت مصر فائضًا أوليًا لأول مرة واستمر حتى 30 يونيو 2022 بإجمالي 1.3%، مشيرا إلى أن الخطة الحالية هي الاتجاه لتحقيق فائض أولى 2.3% على العام المالي في العام المالي 2026/2027، وفقا لتقييم صندوق النقد الدولي.

ترتيب صندوق النقد الدولي للفائض الأولي

وأشار وزير المالية، إلى أن مصر حققت المركز التالي لعمان في ترتيب صندوق النقد الدولي للفائض الأولي لتحتل المرتبة الثانية، وجميع الدول الـ20 محل المقارنة حققت عجز أولى، لافتا إلى أن أقل دين شهدته مصر 78.7% وأعلى دين 159%، بما يعني أن مصر لم تشهد دين أقل من 78.7%.