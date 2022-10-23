واحة سيوة تستعد لموسم السياحة الشتوية.. رفع كفاءة الإنارة وجراج للأتوبيسات

وجّه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، القيادات التنفيذية بالاستعداد والجاهزية المستمرة مع بدء موسم السياحة الشتوية في واحة سيوة مع ما تتمتع به من مقومات طبيعية وسياحية متنوعة، بتوفير كافة الخدمات للمساهمة في جذب مزيد من الحركة السياحية مع الإقبال المبكر هذا العام سواء من السياحة الأجنبية أو الداخلية.

وقال محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأحد، إنه جرى البدء في التشغيل الفعلي لموقف المركبات ومحطة نزول ركاب أتوبيسات غرب الدلتا بمحيط فندق عروس الواحة بعد الانتهاء من أعمال تسوية وردم أرصفة المنطقة ورفع كفاءة الإنارة بها، وذلك في إطار خطة المركز في استغلال المناطق غير المستغلة والعمل على تخفيف الازدحام داخل ميدان السوق وخاصة في موسم السياحة الشتوية.

جراج جديد للأتوبيسات السياحية بسيوة

ومع توافد رحلات سيوة السياحية، أضاف رئيس مركز سيوة أنه جرى تخصيص مكان متسع لجراج أتوبيسات موقف سيوة لمواجهة زيادة الأعداد للسياحة الوافدة على الواحة، والتأكيد على عدم وقوف الباصات وسيارات الأجرة بميدان السوق والأماكن غير المخصصة للتوقف.

الحفاظ على الطابع البيئى

ودعا رئيس مدينة سيوة في بيان للتعاون بين كافة الجهات بالواحة بالتعاون والحفاظ على الطابع البيئي والسياحى والمظهر الجمالي للواحة.

المزارات السياحية في سيوة

وأوضح رئيس مدينة سيوة، أن الواحة تتمتع بالعديد من المزارات المتميزة منها عيون كليوباترا، وجبل الموتى وقلعة شالي وبحيرة فطناس، وبئر واحد، ومعبد آمون وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر وبحيرات الملح والسفاري في الصحراء في بحر الرمال الأعظم.