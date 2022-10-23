رائد المناخ: الجلسات المقبلة بالمؤتمر الاقتصادي ستؤثر على الاستثمار

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، إنّ هناك بعض الرسائل الرئيسية التي يجب تناولها في المؤتمر الاقتصادي.

محيي الدين: السياسة النقدية وسعر الصرف والتضخم هي السياسة المالية العامة لمصر

وأضاف «محيى الدين»، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بجلسة السياسات المالية والدين العام، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك جلسات ستؤثر بشكل أكبر من غيرها على ما يمكن أن يدور في أروقه أخرى ومناقشات أخرى، بما في ذلك الجلسة المقبلة، التي سيتم الحديث فيها عن السياسة النقدية وسعر الصرف والتضخم، كونها السياسة المالية العامة المصرية.

محيي الدين: السياسة النقدية في الدول النامية مشتقه بالأساس من السياسة المالية العامة

وأضاف رائد المناخ: أن السياسة النقدية في الدول النامية مشتقه بالأساس من السياسة المالية العامة، مشيرًا إلى أنه إذا انفلتت السياسة المالية العامة في أي دولة نامية، لن يستطيع البنك المركزي تدبير أمره سواء في السيطرة على التضخم أو تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، حيث أن السياسات القطاعية التي سيجرى مناقشتها على مدار الأيام المقبلة فسيكون المسؤول الأول عن نجاح أو فشل الاستثمار.