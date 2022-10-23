رائد المناخ: الدول النامية تتأثر بأزمات «المتقدمة».. مفيش عدل في العالم

قال الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، إنه طبقًا لتوقعات معدلات التضخم العالمية، سيكون الأثر الأكبر للتضخم الظاهر هو مستورد من الخارج.

محيي الدين: تشديد السياسة النقدية كرد فعل للتضخم يؤدي لزيادات أخرى

وأضاف «محيى الدين»، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بجلسة السياسات المالية والدين العام، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن تشديد السياسة النقدية كرد فعل للتضخم سيؤدي بدوره إلى زيادة أخرى قد تكون لها أثر تضخمي بالضرورة في بعض البلدان.

محيي الدين: الزيادة في الإنفاق النقدي للتعامل مع الجائحة سبب مشكلات

وتابع رائد المناخ: «مشكلتنا في هذا العالم أن الدول المتقدمة عندما تحدث لها أزمة نتأثر لها، وليس هناك عدل في هذا العالم، وعندما تحاول تلك الدول معالجة أزماتها نتأثر بدرجة أكبر، وهو الأمر الذي حدث على مدار الـ3 سنوات منذ ظهور جائحة كورونا، حيث أن الزيادة في الإنفاق النقدي للتعامل مع الجائحة سبب مشكلات، ولكن مثل تلك الدول الكبرى فستخرج من كبواتها، ولكنها ستترك أثرا على الاقتصاد العالمي، والركود التضخمي أصبح واقعًا قائمًا».