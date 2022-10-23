محافظات مصر تحتفي بكلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي: معاك هنطلع خطوة خطوة

احتشد آلاف المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية، أبرزها الفيوم وسوهاج وأسيوط والمنيا، لمتابعة فعاليات تفاصيل المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، الذي تنظمه الحكومة المصرية، ومعرفة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية على المستويين الداخلي والخارجي.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بالمؤتمر، مشيدين بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي، خلال السنوات الماضية، معربين عن دعمهم المتواصل للرئيس السيسي.

المواطنون يعربون عن فرحتهم بالمؤتمر الاقتصادي

كما أعربوا عن فرحتهم بالمؤتمر الاقتصادي الذي منحهم أملأ في تطوير الاقتصاد والنهوض بالعامل المصري من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

ووجهوا رسالة للرئيس السيسي، قالوا فيها: «معاك هنطلع خطوة خطوة.. بنشكرك علي المصارحة والحوار».

وأكدوا أن الشعب يعلق آمال كبيرة على القيادة السياسية في النهوض بالوضع الاقتصادي المصري وهزيمة تحديات ومعوقات الاقتصاد العالمية كما تعودنا على ذلك في كل الأزمات السابقة، التي ضربنا بها مثال يحتذى به في العالم كله والتي من أبرزها التغلب على جائحة كورونا، مؤكدين أنهم يقفون خلف الرئيس السيسي، كما أعربوا عن سعادتهم بالمشروعات الصحية وشبكة الحماية الاجتماعية.

المواطنون يشيدون بالمشروعات الاقتصادية

وأشاد المواطنون بالمشروعات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة.

كما أشاد المواطنين بمشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها في العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.