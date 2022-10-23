السيطرة على حريق في شقة بالإسكندرية.. كانت تدار كورشة "دهان موبيليا"

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من إخماد حريق نشب بأحد العقارات.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بعقار يقع بدائرة قسم شرطة العطارين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

الشقة احترقت بالكامل وامتدت النيران للطابق الثالث

وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية "أسقف خشبية"، والشقة محل الحريق تستخدم كورشة دهان موبيليا "غير مرخصة" وقد احترقت بالكامل، وامتدت النيران لشقتين بالطابق الثالث علوي إحداهما مأهولة بالسكان، ما أدى لإحتراق أجزاء منها.

وأسفر الحريق عن إصابة قاطني شقة الطابق الثالث علوي (شخصين) بحالة اختناق.. وجرى تقديم الرعاية الطبية لهما بمكان البلاغ.

الحريق نتيجة ماس كهربائي

وبسؤال مستأجر الشقة "صاحب محل موبيليا"، أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الحريق نتيجة لحدوث ماس كهربائى بلوحة كهرباء الشقة، وجرى ضبطه لإدارته منشأة بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.