السيطرة على حريق فنار مصنع لفرز المخلفات بالمنطقة الصناعية

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بالمنطقة الصناعية 3 قطعة 54 - دائرة القسم، وبالانتقال والفحص بقيادة مدير الأمن هشام أبو النصر واللواء عبدالعزيز سليم، تبيّن نشوب حريق داخل الفنار الخاص بمصنع لفرز المخلفات الكائن بالمنطقة الصناعية.

السيطرة على الحريق

وبالمعاينه من قبل المقدم إسلام المهداوي، رئيس المباحث، تبيّن أنّ المصنع على مساحة 700 متر بداخلة جمالون بمساعة 500 متر ويعمل بنظام وردية واحدة أصل قوته و عمال والحريق على مساحة 55 مترا بمنطقة الردود ، وتمّت السيطرة عليه والإطفاء بمعرفة الحماية المدنية.

وبسؤال مالك المصنع، رجح أن يكون سبب الاشتعال مصدر حراري بطيء، ولم يتهم أحدا بشيء، كما تبيّن أنّ المصنع غير مرخص، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.