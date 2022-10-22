وفاة طفلة وإصابة والدها في حريق «حوش» بسوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بدفن طفلة بعدما لقيت مصرعها في حريق بحوش مُشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل، في شارع البحر لدائرة المركز.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم يفيد بورود حريق بحوش في شارع البحر دائرة مركز أخميم.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين اندلاع النيران في حوش مُشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل على مساحة 175 مترًا، مِلك «م ح ح» 43 عامًا، مزارع، ويقيم بذات الناحية، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية ونفى الشبهة الجنائية.

تم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده؛ ونتج عن الحريق وفاة نجلة مالك الحوش الطفلة «ن م ح» 4 سنوات»، وتقيم دائرة المركز؛ نتيجة إصابتها بحروق بينما أصيب مالك الحوش بحروق من الدرجة الثانية باليدين والوجه.

نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى

تم نقل الجثة والمصاب إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.