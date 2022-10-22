إصابة شخص باختناق في حريق مخبز إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بالفيوم

أصيب شخص بحالة اختناق، ظهر اليوم السبت، إثر اندلاع حريق في مخبز بقرية الجيلاني بنطاق مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز كانت موصلة بفرن داخل المخبز، حيث اندلعت النيران على الفور وامتدت لباقي الفرن، بينما أُصيب أحد العاملين فيه باختناق شديد أثناء محاولته إخماد النيران.

وحاول أهالي القرية، السيطرة على النيران، كما هرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق على الفور وتمكنت من إخماد النيران وإنقاذ المصاب ونقله للمستشفى.

بلاغ بحريق مخبز

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، باندلاع حريق هائل في مخبز بقرية الجيلاني بنطاق المركز بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.

السيطرة على الحريق

وهرعت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء إلى مكان الحريق على الفور، وتمكنوا من السيطرة على حريق المخبز، وإخماد النيران قبل أن تمتد للمنشآت المجاورة، وتلتهم باقي المخبز.

نقل المصاب للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم بسيارة إسعاف إلى مكان الحريق، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أبشواي المركزي، حيث يجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

تحرير محضر بالحريق

جرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.