من محافظات «قبلي وبحري».. الآلاف يتابعون كلمة الرئيس بالمؤتمر الاقتصادي: «أنقذت مصر»

تجمع الآلاف من المواطنين في مختلف المحافظات من الوجهين البحري والقبلي، من بينها سوهاج والفيوم وكفر الشيخ والجيزة وبني سويف والغربية والبحيرة والمنوفية، لمتابعة تفاصيل المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022.

وأشاد المواطنون بكلمة الرئيس السيسي، خلال المؤتمر، والتي عبر فيها عن حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية اقتصاديا، مؤكدين أن الرئيس السيسي أنقذ مصر وقدم الكثير من الإنجازات.

المواطنون يشيدون بطبيعة المؤتمر والأسئلة والمقترحات

كما أشاد المواطنون بطبيعة المؤتمر والأسئلة والمقترحات وحرص الحكومة على الإجابة عن جميع الأسئلة والاهتمام بكافة المقترحات.

كما أكدوا دعمهم المتواصل للرئيس السيسي والقيادة السياسية، قائلين: «معاك يا ريس.. وشكرا على ما تقدمه لمصر».

وأشاد المواطنون بالمشروعات الاقتصادية التي أعلنتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة.

المواطنون يشيدون بمبادرة حياة كريمة

كما أشاد المواطنون بمشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها في العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.

ووجهوا رسالة للرئيس السيسي، قالوا فيها: «معاك هنطلع خطوة خطوة.. بنشكرك علي المصارحة والحوار».

وأكدوا أن الشعب يعلق آمالا كبيرة على القيادة السياسية في النهوض بالوضع الاقتصادي المصري وهزيمة تحديات ومعوقات الاقتصاد العالمية كما تعودنا على ذلك في كافة الأزمات السابقة والتي ضربنا بها مثال يحتذى به في العالم كله، والتي من أبرزها التغلب على جائحة كورونا، مؤكدين على أنهم يقفون خلف الرئيس السيسي، وأعربوا عن سعادتهم بالمشروعات الصحية وشبكة الحماية الاجتماعية.