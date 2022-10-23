«المستقلين الجدد»: الرئيس السيسي حريص على توعية الشعب بالتحديات الاقتصادية

أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أهمية ما شهدته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي اليوم، لاسيما كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والعرض الذي قدمه رئيس الوزراء بشأن الوضع الاقتصادي وحجم الإنجازات.

وقال عناني في تصريحات له على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى اليوم، أن حديث الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي، جاء متسما بالصراحة ومعبرا عن القوة والعزيمة في مواجهة التحديات، متابعا أن حديث الرئيس جاء ليرد على ما يسعى البعض لترويجه من شائعات مغرضة.

عناني: الرئيس حريص على توعية الشعب بالتحديات

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد، أن كلمة الرئيس تكشف عن حجم الجهود التي بذلتها الدولة والتحديات التي تواجهها، مشيدا بحرص الرئيس على توعية الشعب بهذه التحديات.

وأكد عناني، أهمية المؤتمر الاقتصادي في الاستماع لكل الآراء والتوجهات السياسية مهما كانت معارضة وحادة، لإيجاد حلول لمشكلات القطاع الاقتصادي ومواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد أننا في مرحلة جديدة بالبلاد تتسع لجميع الآراء.

حزب المستقلين الجدد: الحكومة مطالبة بإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية

وشدد رئيس حزب المستقلين الجدد، على أن الحكومة مطالبة بالعمل على إيجاد حلول لمختلف التحديات الاقتصادية الحالية ومساندة خطوات الرئيس في هذا الاتجاه، وذلك بالتواصل مع مختلف القوى والجهات والاستماع لمقترحاتهم بشأن تلك الأزمات.