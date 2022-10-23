6 معلومات عن ليلاس كفوزي بعد انضمامها إلى قناة القاهرة الإخبارية

انضمت ليلاس كفوزي، ضمن قائمة مذيعي قناة القاهرة الإخبارية، المرتقب انطلاقها في شهر نوفمبر المقبل بالتزامن مع قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27» المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ، ومن أبرز هؤلاء المذيعين جمال عنايت، وعادل حمودة، وأميمة تمام، وحساني بشير، وكمال ماضي.

كوادر ماسبيرو

وتعتمد قناة القاهرة الإخبارية، على كوادر ماسبيرو وقطاع الأخبار، وكوادر مصرية لها باع طويل في القنوات الدولية، حسب تصريحات أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فضلًا عن الاستعانة بمذيعين من دول عربية شقيقة بنسبة لا تتجاوز 10%.

كما تغطي القناة شبكة مراسلي من عدد كبير من أنحاء العالم والدول العربية والأوروبية، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وألمانيا، والصين، والعراق، وفلسطين، ولبنان.

معلومات عن ليلاس كفوزي

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن ليلاس كفوزي، بعد انضمامها إلى قناة القاهرة الإخبارية وذلك من خلال السطور التالية:

- تخرجت من إعلام جامعة دمشق.

- عملت في قناة الإخبارية السورية.

- حصلت على ماجستير إذاعة وتليفزيون في جامعة القاهرة.

- عملت في قناة العرب الإخبارية في البحرين لمدة عامين.

- عملت في قناة «DMC» كمذيعة أخبار.

- انتقلت للعمل في «إكسترا نيوز» لمدة 3 سنوات.