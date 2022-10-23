6 معلومات عن رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن

انضم رامي جبر، إلى قائمة شبكة مراسلي قناة القاهرة الإخبارية، المرتقب انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة بالتزامن مع فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن يكون مراسلًا للقناة من واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتغطي شبكة مراسلي قناة القاهرة الإخبارية، عددًا كبيرًا من بلدان العالم لمتابعة الأحداث وتغطيتها لحظة بلحظة، وترفع القناة شعار «هنا القاهرة.. عاصمة الخبر»، ومن أبرز هذه الدول «أمريكا، وروسيا، والصين، وألمانيا، ولبنان، وفلسطين، والعراق».

وتضم القناة عددًا كبيرًا من المذيعين أبرزهم «عادل حمودة، وجمال عنايت، وكمال ماضي، وأميمة تمام، وحساني بشير، ورغدة أبو ليلة، وأية كفوري، وآية لطفي».

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، وذلك من خلال السطور التالية:

- مراسل لدى وكالة أسوشيتد برس في واشنطن.

- منتج أخبار في قناة سكاي نيوز عربية في أبو ظبي.

- منتج أخبار في قناة الحرة واشنطن.

- مراسل بي بي سي عربي في القاهرة.

- منتج تقارير في رويترز القاهرة.

- مذيع في الإذاعة المصرية وراديو مصر.