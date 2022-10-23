أستاذ بكلية التجارة: حجم التطوير في مصر خلال 3 سنوات أنجزته فرنسا في 40 عاما

قال الدكتور حسين عيسى، أستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن السياسات المالية لها دور كبير في مساعدة المستثمرين وتهيئة بيئة الاستثمار وتنشيط البورصة، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت عدة قوانين معظمها يهدف لتشجيع الاستثمار، ولكننا بحاجة لتبسيط الإجراءات بشكل أكتر مع تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية لتشجيعه المستثمر ورفع كفاءة النفقات وزيادة الموارد.

تجربة بناء موازنة البرامج وقياس الأداء

وأوضح «عيسى» خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي، أن مصر لها تجربة رائعة في رفع كفاءة النفقات من 2017 وهي تجربة بناء موازنة البرامج وقياس الأداء، وتمكنت المالية والتخطيط بالتعاون مع لجنة الخطة بالبرلمان من تدريب أكثر من 9000 مدير للموازنة على كيفية تحويل الموازنة التقليدية إلى موازنة برامج، واليوم أصبحت لديهم القدرة على توزيع الموازنة في صورة برامج لها أهداف وتقييم، مشيرا إلى أننا بحاجة لتطوير نظم المحاسبة الحكومية ونظم التكاليف على وجه التحديد لتطبيق نظم قياس الأداء.

بعثة صندوق النقد الدولي

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن هناك وفد مصري سافر أمريكا في 2019 لمقابلة بعثة صندوق النقد الدولي وشرح لهم ما تم في معدلات قياس الأداء وأبدوا سعادتهم، واطلع الوفد على نظم عمل الولايات المطبقة لأسلوب قياس الأداء واعترفوا بنجاح التجربة المصرية في وقت قصير، وما حدث في مصر خلال 3 سنوات من تطوير حدث في فرنسا وألمانيا 40 عاما في 40 عاما، ونتج عن ذلك إنشاء وحدة لتطبيق البرامج وقياس الأداء بوزارة المالية وأخرى بالتخطيط وثالثة للإشراف العام بمجلس الوزراء.