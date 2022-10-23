رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية: نحتاج للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية

قال أحمد محمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن المشكلة الأساسية ليست مبنية دائما على أزمتي كورونا وروسيا وأوكرانيا، والإصلاح المالي والنقدي الذي حدث في مصر منذ 2016 لم تشهده مصر من قبل، ولكن الإصلاح المالي استكمل طريقه، أما الإصلاح النقدي توقف، وهنا تكمن مشكلة عدم التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وتوغل السياسة النقدية على السياسة التجارية والمالية خلال العامين الماضيين.

دور الغرف التجارية هو نقل نبض السوق للحكومة

وأوضح «الوكيل» خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي، أنه يجب الخروج بحلول فورية ودور الغرف التجارية هو نقل نبض السوق للحكومة، وما نواجهه هو ظروف قاسية للغاية، موجها سؤاله لوزير المالية هل هناك ما يسمى بالعجز المقصود في الموازنة العامة، مؤكدا أن الفترة الحالية بحاجة لسياسات توسعية إذا كنا في طريقنا لتعويم حقيقي وهو حتى في ظل الظروف الراهنة.

زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أنه لا بد من زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.