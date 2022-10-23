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السيسي: أصبح من المهم الالتفات للاعتماد على أنفسنا لتجاوز محدودية القدرات

كتب:

محمود البدوي
07:52 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأشقاء والأصدقاء تولد لديهم انطباع أن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساعدة عبر السنوات شكّل ثقافة للاعتماد عليها لحل الأزمات والمشكلات، وهو ما استدعى أهمية الالتفات للاعتماد على أنفسنا، خاصةً من خلال اتباع مسارات خلاقة لتجاوز محدودية القدرات، وعن طريق استراتيجية المحاور المتوازية.

جاء ذلك حسب ما ذكره السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك».

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