للعام الثاني.. جامعة الإسكندرية تنظم معرض المنتجات التراثية والحرفية

افتتح الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم، معرض جامعة الإسكندرية للمنتجات التراثية والحرفية في نسخته الثانية، والذي تنظمه جامعة الإسكندرية بحضور عمداء ووكلاء كليات الجامعة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر الجاري بمجمع العلوم الإنسانية بالشاطبي.

وأشار نائب رئيس جامعة الإسكندرية إلى أن تنظيم المعرض يأتي إيماناً من الجامعة بأهمية نشر ثقافة العمل الجماعي وتشجيعاً للطلاب والخريجين

المعرض يساعد الطلاب في عرض أفكارهم

وتابع أن المعرض يساعد الطلاب في المشاركة بعرض أفكارهم المشتركة ومشروعاتهم المختلفة وخلق فرص عمل وتحقيق عائد مادي مناسب لجميع طلاب الجامعة.

مشاركة 200 عارض في معرض جامعة الإسكندرية

يشار إلى أن المعرض يشارك به 200 عارض من طلاب وخريجي جامعة الإسكندرية من كليات الفنون الجميلة، التربية النوعية، الطفولة المبكرة، والآداب، والتجارة وكذلك 20 عارضاً من وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية الشئون الاجتماعية بالإسكندرية، وذلك في نسخته الثانية.

كما يشمل المعرض على عدد من المنتجات التراثية والحرفية والأعمال الفنية واليدوية والتحف والملابس والمنتجات الجلدية والإكسسوارات والمنسوجات وغيرها.