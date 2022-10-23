تنظيم معرض لتوزيع الأجهزة الكهربائية على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، معرضا لتوزيع لعب الأطفال والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية للأُسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في قرى «أبو رية، والشراقوة، والنمر الشرقية، وكوبري فرج» بمركز الرياض، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وصرح السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن تنظيم المعرض جاء لتخفيف العبء عن كاهل الأُسر الأكثر احتياجًا، وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية، فضلاً عن توزيع لعب الأطفال بالمجان.

وأكد «مسلم» على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

توزيع الأجهزة على الأسر الأولى بالرعاية

ومن جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، وأنه حتى الآن تم توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية في مراكز محافظة كفر الشيخ، على الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأُسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأُسرته.