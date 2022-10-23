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جميلة إسماعيل: المواطن لا يستوعب التفاصيل الاقتصادية.. «عاوز رز وسكر»

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محمد متولي
08:09 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
جميلة إسماعيل

جميلة إسماعيل

قالت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، إن هناك عدد من التفاصيل الدقيقة التي يستوعبها الاقتصاديون الكبار، لكن بالنسبة للمواطن البسيط فلا يعي مثل تلك الأمور، «المواطن بيحتاج الأرز والسكر والقمح ورغيف العيش ويودي عياله المدرسة ومعاهم نص رغيف، وتفاصيل تخص الحياة اليومية».

إسماعيل: ننتظر خروج المؤتمر الاقتصادي بتوصيات تخفف من معاناه الشعب

وأضافت خلال تغطية خاصة لشبكة تلفزيون الحياة من داخل مقر انعقاد المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يقدمها الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن كل ما ينتظره المواطن هو أن يخرج المؤتمر الاقتصادي بتوصيات أو قرارات تخفف من معاناة الشعب المصري.

إسماعيل: الدولة مهمتها أن توفر للشعب الحد الأدنى والاحتياجات الأساسية

واستطردت: «الدولة مهمتها أن توفر للشعب الحد الأدنى والاحتياجات الأساسية اللي المفروض تكون متوافره في أي بيت، ولابد من تحقيق التنافسية المطلوبة من جانب الشركات المتوسطة والصغيرة، لأن معاناة القطاع ده بتؤثر على البيوت المصرية».

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