اقرأ في عدد «الوطن».. «مصر هتكمل التحدي»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الاثنين، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

وإلى العناوين:

الصفحة الأولى

اليوم الأول لـ «المؤتمر الاقتصادي» يشهد استعراض تداعيات الأزمات العالمية وسبل مواجهتها

الرئيس السيسي: «الإصلاح» مسار دولة وشعب وتعهدنا بالعمل والنجاح

أنفقنا 7 تريليونات جنيه خلال الـ8 سنوات الماضية على التنمية

«الإسلام السياسي» لم يكن لديه مشروع للبناء ويتعمد التشويه والتخريب

خريطة الاقتصاد في 7 سنوات

رئيس الوزراء: خسائر مصر من عدم الاستقرار والإرهاب وصلت إلى 447 مليار دولار في 7 سنوات

راعينا في قرارات «الإصلاح» الحفاظ على الدولة

الحماية الاجتماعية موجودة وبقوة.. وخصصنا 239 مليار جنيه للمعاشات والتموين والتضامن الاجتماعي.. وضاعفنا الإنفاق على قطاع الصحة

مشاركة سياسية.. حضور كبير لأعضاء الحوار الوطني والأحزاب.. وإشادات بجهود التنمية المعارضة تطالب بإتاحة مناخ تنافسي للاقتصاد ومراعاة البعد الاجتماعي

متابعة شعبية فى المحافظات لجلسات المناقشة عبر الشاشات داخل المصانع ومراكز الشباب

حماية اجتماعية:

الصحة.. الدولة تعظم الإنفاق وتتيح الاستثمار للشركات الخاصة

التعليم.. المساهمة الاقتصادية فيه «استثمار مضمون فى البشر»

رئيس «الجمعيات الأهلية»:دورنا يتجاوز العمل الاجتماعى ونتطلع لدور أكبر فى المشروعات الاقتصادية

دعم القطاع الخاص

الصندوق السيادي.. بوابة تمكين القطاع الخاص والمشاركة في مشروعات التنمية

مصر تتصدر الدول المنتجة للطاقة الخضراء وطفرة فى الغاز والهيدروجين

رئيس جمعيات المستثمرين: المؤتمر فرصة للتكامل مع توجهات الحكومة.. ومصر من أفضل وجهات الاستثمار

الصفحة الثانية

السيناريو الكارثي لغياب الإصلاح والمشروعات: النمو الاقتصادي لمصر «سالب 3%» والبطالة 15.4%

تقارير رسمية: الإنفاق على الصحة زاد 316 % و«التعليم 8 مرات».. والصادرات الأعلى في تاريخ مصر بـ42.3 مليار دولار

من الفوضى والتحديات إلى الحلول الجذرية: مصر تواصل طريق الإصلاح

«الشيخ»: الاقتصاد هو المتضرر الأول من غياب الاستقرار السياسي بعد 2011

«فهمى»: الانفلات الأمني تسبب في ضعف قدرات الدولة

بدر الدين: الحلول المؤقتة تزيد الأزمة وليست حلا والمشروعات العملاقة ثمرة 30 يونيو

نظرة المؤسسات الدولية للوضع في مصر

الصفحة الثالثة

المؤتمر الاقتصادي حوار حول التحديات

جلسات اليوم الأول شملت عرض التحديات المحلية والعالمية وخطط الدولة لتجاوزها

السيسي: طريقنا العمل والعلم والحلم والامل.. بدأناه ونكمله معا

أزمات مصر تطلبت حلولاً جذرية.. وتقديري كان ضرورة استثمار رصيدي لدى المواطنين من أجل البناء

ردود الفعل الشعبية على الإصلاح الاقتصادي شكلت هاجسا لدى صناع القرار وتقديرات أجهزة الأمن

قرار الإصلاح كان عبور قناة وإذا تأخرنا كان سيتحول إلى عبور بحر

الحوار الوطني هدفه أن يستمع كل منا إلى الآخر.. والاختلاف في الرأى لا يعنى وجود خلاف

العاصمة الإدارية بنيت على 175 ألف فدان ونعمل على 45 ألفاً منها.. ولم ندفع قرشاً فيها من ميزانية الدولة

أنفقنا 7 تريليونات جنيه خلا الـ8 سنوات الماضية على مشروعات التطوير والتنمية

مواجهة التحديات التى عانت منها مصر اصطدمت بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة

قدرات الدولة المصرية خلال العقود الماضية لم تكن كافية لتلقى ضربات متتالية مثل الصراعات والحروب

تعاهدنا على التحرك معا من أجل إنجاح مسار الإصلاح الذى هو مسار دولة بشعبها

الصفحة الرابعة

الدولة تتحدى الصعاب

بالأرقام والتقارير الدولية.. مدبولي يعرض خريطة الاقتصاد

مدبولي: المؤتمر الاقتصادي يأتي في ظل أزمة عالمية كبرى .. ومصر ليست بمنأى عن تداعياتها وضاعفنا حجم الإنفاق العام على القطاع الصحي

رسالة المؤتمر الاقتصادي

أزمات عالمية ومحلية تعرض لها الاقتصاد المصري:

حجم الدين الخارجى

طفرة في الصادرات

توقعات البنك الدولي

بداية طريق الإصلاح

الظروف الاقتصادية في مصر

تحسين بيئة الاستثمار

جائحة كورونا

الحماية الاجتماعية

العريان: واقع الاقتصاد العالمي مؤلم.. وانهيار الدول الكبرى يفاقم الأزمة

متابعة شعبية في المحافظات لجلسات المؤمتر داخل المصانع ومراكز الشباب

عمال البحيرة يشاهدون الجلسات من داخل مصنع في كفر الدوار بحضور ممثلي الجمعيات الاهلية

الصفحة الخامسة

الحوار الوطني والأحزاب

حضور كبير لممثلي 80 حزبًا.. والمعارضة تقدم مقترحاتها

جميلة إسماعيل عن «الدستور»: نحتاج مناخا تنافسيا

ورئيس «النور»: المؤتمر خطوة مهمة الاستقرار والتنمية.. والوفد: يجب مراعاة البعد الاجتماعي

والمصريين الأحرار: نحتاج آلية لمتابعة التوصيات

إعلان قائمة جديدة للعفو الرئاسي من داخل المؤتمر الاقتصادي

النائبة أميرة صابر: لا بد من دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة

عضو مجلس الامناء: المؤتمر الاقتصادى مكمل للحوار الوطنى

محسب: لا توجد دولة لم تتأثر بـ الأزمة الأوكرانية

مقرر لجنة الاستثمارات: زيادة الانتاج كلمة السر في مواجهة التضخم

عضو الحوار الوطني: يجب إحداث حراك اقتصادي لدعم الدولة

الصفحة السادسة

جذب الاستثمارات

«الصندوق السيادى» بوابة تمكين القطاع الخاص وإشراكه في التنمية

السيد: المؤتمر فرصة للصندوق لإبرام اتفاقات جديدة مع القطاع الخاص

وثيقة ملكية الدولة تضمن مناخا تنافسيا ورفع كفاءة المشروعات الحكومية

المؤتمر يبلور رؤية لإدماج مجتمع الأعمال في التنمية.. واستدامة خلق الثروات للأجيال القادمة

مصر مركز إقليمي للطاقة الخضراء وطفرة في إنتاج الغاز والهيدروجين

هلال: لدنيا أفضل الوجهات الاستثمارية في المنطقة.. والرهان على المشروعات الصغيرة

صندوق مصر السيادي الذراع الاستثمارية الأهم للدولة المصرية

الصفحة السابعة

حماية اجتماعية

الصحة: الدولة تعظم إنفاقها والفرصة متاحة للاستثمار

«عبدالغفار»: طرحنا مستشفى للاستثمار كتجربة أولى وحال نجاحها سنتوسع

«تاج الدين»: مدينة الدواء فرصة أمام جميع الشركات للاستثمار

خبير عقارى: الدولة تدعم مساهمة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان

أساتذة تربية: نهضة التعليم أساس «بناء الإنسان»

رئيس الجمعيات الأهلية: دورنا يتجاوز العمل الاجتماعي.. ونشارك في التنمية الاقتصادية

الصفحة الثامنة

رئيس الوزراء يستعين بـ«الوطن» في كشف الشائعات

كنا فين.. وبقينا فين

الأسمرات

الدلتا الجديدة

ممشى أهل مصر

طريق الجلالة

محور المحمودية

محطة قطار أسوان