مدبولي يستعين بـ«الوطن» للرد على شائعة محور سميرة موسى: احذروا التشكيك في الإنجازات

استعان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنشور لصحيفة «الوطن» خلال استعراضه مواجهة الشائعات، حيث أظهرت الصورة مقارنة لمنشور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن محور سميرة موسى، حيث أوضحت الصورة الأولى «المزيّفة» ارتفاعا مبالغ فيه وغير منطقى للمحور، بينما أظهرت الصورة الثانية الشكل الحقيقي للمحور الذي بدا ارتفاعه معقولا ومناسبا للسير.

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي

وقال مدبولي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وضيوف مصر من العرب والأجانب، إنّ سرعة تنفيذ المشروعات القومية أصبحت مجالا لـ«الكوميكس» على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنّ بعضها يكون بحسن نيّة، والبعض الآخر «سم في العسل» بهدف التشكيك في إنجازات الدولة، وكان آخرها صورة انتشرت قبل يومين للسخرية من أحد المحاور التي نفذتها الدولة، والتي جاءت مغايرة تماما للحقيقة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية الانتباه إلى التشكيك في الإنجازات والتثبّت من حقيقة الأمور، قائلا إنّ المصريين يشكون الآن من سرعة تنفيذ المشروعات، بدلا من عدم تنفيذها.