برلماني: الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي مساران مهمان لتحقيق التنمية

وجه النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، التحية والتقدير لكافة المؤسسات والأجهزة القائمة على تنظيم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، والذي انطلق صباح اليوم ويستمر لمدة 3 أيام بمشاركة كبار الاقتصاديين.

وقال «هلال»، في بيان، اليوم الأحد، أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي شهدت مقاربة اقتصادية تاريخية من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عرض الفارق الشاسع بين الماضي والحاضر وما تم من إنجازات، بالإضافة إلى سرده التحديات التي ما زالت تحتاج إلى تكاتف من أجل تخطيها.

مناقشة الأوضاع الاقتصادية

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن هذا المؤتمر ملقى على عاتقه الكثير من الآمال والطموحات، لأنه سيكون له دور كبير في مواجهة التحديات عن طريق مناقشة الأوضاع الاقتصادية والاستفادة من الخبراء المشاركين في هذا المؤتمر للخروج بتوصيات قادرة على دعم الاقتصاد ودفع عجلة التنمية للأمام، مؤكدًا أن الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي يعدان مسارين مهمين لتحقيق التنمية نحو الجمهورية الجديدة ومواجهة التحديات.

هلال: الرئيس السيسي عودنا دائما على الحديث بشفافية

ونوه لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عودنا دائما على الحديث بشفافية وصدق في عرض كافة التحديات التي تواجهنا وما يمر به الواقع الذي نعيشه.

وأشار، إلى أن المؤتمر الاقتصادي ليس عصا سحرية للخروج من الأزمة بكل سلاسة، ولكنه حتما سيكون له دور هام في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التي نمر بها بسبب الضربات المتلاحقة التي مرت على العالم بداية من أزمة كورونا ومرورا بنقص سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف الشحن، وانتهاء بالأزمة الروسية الأوكرانية