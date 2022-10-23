ظهور ورل نيلي يثير فزع الأهالي في أسيوط.. يشبه التمساح وطوله 175 سم

سيطرت حالة من الفزع والخوف على أهالي مركز البداري في محافظة أسيوط، بعد ظهور حيوان ورل نيلي ضخم يشببه التمساح خرج من أحد المصارف.

وطارد الأهالي الورل النيلي الضخم الذي خرج من مصرف الخياطة، وقاموا بالإمساك به خوفا على أرواح أطفال القرية الذين يمرون بالقرب من المصرف.

ظهور ورل نيلي ضخم

وقال سراج خير الدين، أحد أهالي مركز البداري الذي تمكن من الإمساك بالورل النيلي، إنه تمكن مع مجموعة من الأهالي من الإمساك بورل نيلي ضخم يبلغ طوله 175 سم ويشبه التمساح، كان يحاول الخروج من مصرف الخياطة بمركز البداري، مطالبا المسئولين بسرعة تطهير المصارف والترع بالبداري التي امتلأت بالورل النيلي للقضاء عليه حفاظا على سلامة المواطنين بمركز البداري.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

وأوضح مصدر برئاسة مركز ومدينة البداري، لـ«الوطن»، إن عقب وصول الشكوى ومشاهدة الفيديو المنتشر الذي يوثق ضبط الورل النيلي الضخم، أخطرنا البيئة لاتخاذ اللازم وكذلك أخطرنا مسئولي الري والموارد المائية للقيام بتطهير الترع والمصارف، مضيفًا أن الورل من الحيوانات التي تظهر وتعيش على جانبي الترع والمصارف وغير مفترس.