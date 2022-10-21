صحيفة: أوروبا تعاني من نقص الغاز الطبيعي واجتماع جديد لرؤساء الطاقة

أعلن الاتحاد الأوربي، اليوم الجمعة، أن الغاز الطبيعي في قارة أوروبا يشهد انخفاض شديدا، وذلك بعد اجتماع رؤساء الدول معًا لدعم الإجراءات العاجلة، بما في ذلك الحد الأقصى للأسعار، لاحتواء أزمة الطاقة التي اجتاحت الاقتصاد، وفقا لما ذكرته صحيفة «بلومبرج».

ووفقا للصحيفة، فإن العقود الآجلة القياسية تراجعت بنسبة 4.8٪ وتوجهت إلى خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، مما أدى إلى قيام السياسيين إلى طلب من المفوضية الأوروبية اقتراح أسعار مؤقتة، لافتين إلى أنهم سيتبعون إطارًا مؤقتًا للحد من أسعار الغاز في توليد الكهرباء، كما سيتخذون خطوات لتجنب الارتفاعات الشديدة في الأسعار واستخدام القوة الشرائية المشتركة للاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع البائعين.

ومن جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل: «أرسلنا أيضا إشارة واضحة إلى السوق وأنا واثق من أنه سيكون هناك تأثير قريبًا جدًا».

الاتحاد الأوربي يفشل في تحديد سعر الغاز الطبيعي

وقدم الاتحاد الأوروبي الجبهة المتحدة بعد أن استسلم المستشار الألماني أولاف شولتز لضغوط الدول الأعضاء الأخرى من أجل وضع حد أقصى لأسعار الغاز، وكان قد حذر من أن الحد من الأسعار سيؤدي إلى وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا، في الوقت التي تحتاج فيه المنطقة إلى كل التدفقات التي يمكن أن تحصل عليها.

لكن دولًا من بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا كانت تضغط بشدة من أجل وضع حد أقصى، وعزوا ذلك إلى أن تراجع الإمدادات الروسية من الغاز أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي ونقص احتياط الغاز في أوروبا.

ووفقا للصحيفة، سيجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لمواصلة محاولة تجزئة تفاصيل الخطط المختلفة، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الهدف هو وضع آليات صريحة في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.

وقال نيكولين بروماندر، المحلل في Rystad Energy، إن أي اضطراب في الإمدادات الحالية من الولايات المتحدة أو النرويج قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

أوروبا تبدأ موسم التدفئة بشكل جيد

يذكر أن أوروبا بدأت موسم التدفئة الشتوي بشكل جيد، مع خزانات كاملة تقريبًا وتدفقات قوية من الغاز الطبيعي المسال، ساعدت في دفع أسعار الغاز إلى الانخفاض بنسبة 60% عن ذروتها في أغسطس، حيث انخفض غاز الشهر الأول الهولندي، المعيار الأوروبي، بنسبة 3.3% عند €123 ميغاواط/ساعة في الساعة 8:46 صباحًا في أمستردام، أي أنه انخفض بنسبة 13% لهذا الأسبوع.