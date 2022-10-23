محلل مالي بـ«هيرمس»: لابد من التوزان بين طبيعة النمو والموارد المحلية

قال محمد إسماعيل أبو باشا، كبير المحللين بالمجموعة المالية القابضة «هيرمس»، إننا بحاجة للمرونة في الأدوات الاقتصادية ومنها السياسة النقدية والمالية: «نعيش في عصر الأزمات المتلاحقة والمتشابكة، وطبيعة الأزمة الحالية ليست مشكلات جيوسياسية ولكنها ترتبط بتغيرات في سلاسل الإمداد وانتهاء حقبة استمرت لأكثر من 12 عاما من انخفاض أسعار الفائدة».

مرونة السياسيات مطلوبة للتعامل مع الصدمات الكبيرة

وأوضح «أبو باشا» خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، أن مرونة السياسيات مطلوبة للتعامل مع الصدمات الكبيرة التي يواجهها العالم بشكل مستمر، ولابد من توزان في طبيعة النمو يتناسب مع الموارد المحلية حتى لا تحدث اختلالات في ظل الظروف الراهنة وصعوبة الحصول على التمويل الخارجي وتأثر الأسواق الناشئة حول العالم.

نظرة المستثمرين لمصر

وأشار كبير المحللين بالمجموعة المالية القابضة «هيرمس»، إلى أن هناك رغبة كبيرة في فرص للنمو بمصر في ظل المشكلات التي يواجهها العالم، مؤكدًا أن الإصلاح في مصر سيكون عامل جذب مهم لرؤوس الأموال وخاصة استثمارات البورصة وأسواق المال والاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل وجود سياسيات مرنة.